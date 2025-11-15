電動化＋新OSで生まれ変わる新型「RAV4」が見せた「次世代SUV」の姿従来型よりワイドでスポーティなスタンスを得たボディに、新世代OS「Arene」を搭載したトヨタ新型「RAV4」。電動化時代にふさわしいスマートSUVへと生まれ変わった、その進化の全貌について紹介しましょう。トヨタを代表するミドルクラスSUVが全面刷新で生まれ変わった！【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新型RAV4」です！ 画像で見る（30枚以上）20