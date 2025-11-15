BMW X1の限定車を発売ビー・エム・ダブリューは、CセグメントのSUVモデル『BMW X1（エックスワン）』の限定車『エディション・シャドウ（Edition Shadow）』を発売した。【画像】ジャパンモビリティショー2025で公開された『ノイエ・クラッセ』初採用の新型BMW iX3全36枚本モデルはブラックをテーマとした特別仕様車で、ハンドル位置は右のみの設定、日本全国240台の限定販売となる。BMW X1エディション・シャドウ &#