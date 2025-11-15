寒い季節にぴったりの“甘く上品な香り”をまとって、心まであたたまる癒しの時間を過ごしてみませんか？グローバルプロダクトプランニングが展開する大人のフレグランスシリーズ【シャルドネショコラ】に、華やかな新アイテムが仲間入り。数量限定で登場するバス＆ボディーケアコレクションは、自分へのご褒美にも、ちょっとしたギフトにもぴったりです♡ 冬限定の香りを楽しむ【シャルドネショコラ】新