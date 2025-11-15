きょう（15日）未明、東京・武蔵野市のアパートで火事があり、火元の部屋に住む70代くらいの男性が亡くなったほか、2歳の男の子を含む2人がけがをしました。きょう午前0時40分ごろ、武蔵野市吉祥寺東町の2階建てアパートで、「火が燃え上がっている」と近くに住む人から110番通報がありました。警視庁と東京消防庁によりますと、消防車など25台が出動し、火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、アパートの1階と2階あわせて