「トランプ関税」が軌道修正です。アメリカのトランプ大統領は牛肉やコーヒー豆など幅広い食料品について、「相互関税」の対象から除外することを決めました。アメリカトランプ大統領「コーヒーの価格が少し高くなっていたが、すぐに価格は下がるだろう」トランプ大統領は14日、牛肉やトマト、コーヒー豆やバナナなどの幅広い食料品について、「相互関税」の対象外とする大統領令に署名しました。現地時間13日にさかのぼって適用