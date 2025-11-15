こんにちは! 大阪在住、おかん管理栄養士の谷岡です。毎日忙しいですね。年末にかけてこれ以上忙しくなるなんて、ゾッとします……。そうすると、手を抜きがちになることの一つが「自分の食事」。時間がない朝や仕事の合間、外出先でサッと食事を済ませたいとき、栄養バランスが気になっている方も多いのではないでしょうか。そこで、今回は前々から気になっていた“あの冷食”を試してみようと思います。 谷岡友梨 たにおかゆ