（）は予想1株利益、単位:ドル 18日（火） ホーム・デポ（3.84） 19日（水） ロウズ（3.00） ターゲット（1.74） エヌビディア（1.25） 20日（木） ウォルマート（0.60） ※予定は変更になる場合があります