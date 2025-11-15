これが世界を制した男の力だ、勢いが止まらない。11月14日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合ではEX風林火山・内川幸太郎（連盟）が出場。激しい打ち合いを制し、個人2連勝、今期5勝目を飾った。【映像】世界の内川「好スタート」の瞬間当試合は起家から渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）、内川の並びでスタート。東1局では内川に親の松本