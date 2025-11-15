ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一(49)が15日までに自身のXを更新。瓶のふたの簡単な取り外し方を紹介した。滝沢は「びんの中身を取り出そうと思って蓋を取ろうとしたけど、千切れちゃった方、スプーンの裏を使うと簡単に外れます!」と紹介。「テコの原理を使えば、拍子抜けするくらい簡単にスポンと外れます!」とした上でスプーンの柄をキャップの穴に差し込みてこの原理で取り外している写真