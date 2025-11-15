【レガレイラが本命も......】11月16日（日）、京都競馬場で３歳以上牝馬によるＧ?エリザベス女王杯（芝2200ｍ）が行なわれる。今年は、昨年のＧ?有馬記念（中山・芝2500ｍ）を勝ち、前走のＧ?オールカマー（中山・芝2200ｍ）を勝ってここに臨むレガレイラが人気の中心になりそうだ。これまでは牡馬に混じってＧ?戦線を戦ってきた馬だが、牝馬限定戦は昨年のエリザベス女王杯以来となる。エリザベス女王杯を勝った馬が有馬記