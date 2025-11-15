ＧＩ有馬記念（中山・芝2500ｍ）など牡馬混合ＧＩを２勝しているレガレイラ（牝４歳）は、現役牝馬のなかでは実力、実績ともに屈指の存在だ。前走のＧ?オールカマー（９月21日／中山・芝2200ｍ）においても、その実力を存分に見せつけた。およそ３カ月の休み明けに加え、牝馬には過酷とも言える斤量57kgを背負っての出走。しかも、スタート直後は出負けして、後方からの競馬を強いられた。だが、最後の直線で鋭い末脚を繰り出