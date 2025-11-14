自覚症状が全くない中、会社の健康診断をきっかけに「急性リンパ性白血病」が判明し、緊急入院となった山添さん。「白血病＝死」ではないと知りつつも、厳しい抗がん剤治療と脱毛に大きなショックを受けます。腸閉塞や脳膿瘍といった副作用で治療が計画通りに進まず、もどかしい闘病を経験。しかしその中で「ずっと走り続けるだけが人生ではない」という境地に達しました。病を新たな視点に変えた山添さんの9ヶ月の入院生活と心の