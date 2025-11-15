大会名：アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン期間：11/13～11/16コース：ペリカンGCヤード：6349パー：70 試合の詳細データはこちら≫ アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン の第2ラウンドが、14日、 ペリカンGC（6349ヤード、パー70）で行われた。グレース キム（オーストラリア）、リン グラント（スウェーデン）（オーストラリア）は 13