ベイクルーズが運営する「エディフィス（ÉDIFICE）」が「リーバイス（Levi’s®）」とのコラボレーションジャケットを発売する。現在エディフィスの公式オンラインストアで予約を受け付けており、12月下旬のデリバリーを予定している。 【画像をもっと見る】 コラボジャケットはリーバイスの「セカンド」をエディフィスの現代的な感性で再解釈。フロントプリーツや両サイドのポケットといったディテールはそのままに