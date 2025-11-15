この記事をまとめると ■開幕から大きな盛り上がりを見せたジャパンモビリティショー2025が閉幕した ■BYDやスズキなども注目されるなかでとくに存在感を示していたのがトヨタ系4ブランドだ ■「センチュリー」ブランドという話題性もありモーターショーでもトヨタ一強を強く感じた ジャパンモビリティショー2025が好評のうちに閉幕 大盛況のうちに2025年11月9日にジャパンモビリティショー2025（以下JMS）が閉幕した。本稿執筆