15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円高の5万420円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 54311.12円ボリンジャーバンド3σ 52858.74円ボリンジャーバンド2σ 51406.37円ボリンジャーバンド1σ 50866.00円5日移動平均 50420.00円15日夜間取引終値 50376.53円14日日経平均株価現物終値 50355.00円一目均衡表・転換線 499