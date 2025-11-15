15日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の3362.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3476.29ポイントボリンジャーバンド3σ 3411.36ポイントボリンジャーバンド2σ 3362.50ポイント15日夜間取引終値 3359.90ポイント5日移動平均 3359.81ポイント14日TOPIX現物終値 3346.42ポイントボリンジャーバンド1σ 329