【インタビュー】俳優の多部未華子が11月23日スタートのWOWOWドラマ「連続ドラマＷシャドウワーク」（日曜後10・00）に主演する。家庭内暴力（DV）に苦しむ女性たちの“究極のシフターフッド”を描いた作品。多部はスポニチ本紙のインタビューに「どう生きるのかを見失わずに、諦めずに、強く生きていくことがテーマ。女性たちの決断や思いをドラマを通して見守っていただけたら」とアピールした。（望月清香）佐野広実氏