◇侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国(15・16日、東京ドーム)野球日本代表・侍ジャパンは、初戦の先発マウンドに曽谷龍平投手(オリックス)を送ることを明かしました。曽谷投手は2022年ドラフト1位で白鴎大からオリックスに入団した3年目左腕。オリックスの先発ローテの一角を担い、今季は21試合の先発登板で、プロ初完投も記録しました。侍ジャパントップチームには、今年3月に京セラドームで行われたオランダ代表戦にて初選出。