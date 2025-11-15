モーター大手のニデックは１４日、２０２５年９月中間連結決算（国際会計基準）で計８７６億円の損失を計上したと発表した。不適切な会計処理問題を調査している第三者委員会の報告書は、年内には示せない見通しで、市場からの不信の払拭（ふっしょく）には時間がかかりそうだ。（金井智彦、橋本龍二）「大幅下方修正」巨額の損失は、会計処理問題に伴い、顧客との間で今後、損失が発生する可能性に備えた引当金３６４億円など