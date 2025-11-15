『大みそかだよ！ドラえもん1時間スペシャル』が、テレビ朝日系にて12月31日9時から放送される。今年のメインエピソードで主役を務めるのは、来年の干支＝“午（うま）”にちなんで、『ドラえもん』ファンにはおなじみの未来の新生物“ウマタケ”。ドラえもん＆のび太がウマタケとともに謎の惑星ですこしふしぎな大冒険を繰り広げる。【写真】『映画ドラえもん』来年公開の最新作、場面写真ギャラリーウマタケとは、馬と竹を合