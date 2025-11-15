佐野海舟は先制弾をアシストし勝利に貢献サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、愛知・豊田スタジアムで行われたキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表（同73位）と対戦し、2-0で勝利を収めた。この試合で先制弾をアシストしたMF佐野海舟は圧巻のパフォーマンスを見せチームに勝利をもたらした。待ち望んだ台頭だ。何度ボールを刈り取り、何度相手のチャンスの芽を摘んだのだろうか。佐野はボランチとしてスタメン