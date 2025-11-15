「何でもできるWB」を体現した堂安律“逆算男”が見据える次なる“現実”はーー。日本代表MF堂安律は11月14日、豊田スタジアムで行われた国際親善試合ガーナ戦（2-0）で貴重な追加点を挙げた。後半15分、“堂安ゾーン”からニアサイドを打ち抜き1年5か月ぶりのゴールを決めた。北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選で無得点だった背番号10だが、本大会に向けてウイングバック（WB）からの得点パターンをコツコツと磨き続け