魚津埋没林博物館に展示されている、巨大なスギの根が話題となっている。 【写真】圧巻の光景！複雑に絡まった根。2000年前の種子なども発見された 富山県魚津市にある魚津埋没林博物館に展示されているのは、2000年前に川の氾濫により埋まってしまったスギの原生林。木だけではなく種子や花粉、昆虫まで残り、2000年前の環境を知る手がかりとなっている。 その貴重さから昭和11年に国の天然記念物に指定され、昭和30年にはさら