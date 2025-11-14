株式会社SUBARUは、同社の「サイクリスト対応歩行者保護エアバッグ」が、「2025～2026 日本自動車殿堂カーテクノロジーオブザイヤー」を受賞した。 同技術は、フォレスター（日本仕様車）に世界初採用されたもので、歩行者に加えサイクリストの頭部保護にも対応。安全性の進化が高く評価された。エアバッグの展開範囲を大幅に拡大することで致命傷リスクを軽減し、SUBARUが掲げる「死亡交通事故ゼ