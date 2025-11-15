＜大相撲十一月場所＞◇六日目◇14日◇福岡・福岡国際センター【映像】「エア塩撒き」“ほっこり”珍事 実際の様子前頭六枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）が前頭八枚目・一山本（放駒）を寄り切って5勝目を挙げた一番。取組直前、手にした塩を撒こうとした熱海富士の手に“塩がなく”空振った本人が自らの手を見つめて「えっ！？」という驚きリアクション。予想外の出来事に「塩無くなっちゃった」「スカる塩」「初めて見た」などツッ