〈《衆院選289選挙区完全予測》参政党が議席6倍増！超激戦区に殴り込む「期日前不倫」議員、元民主党代表に挑む“神谷ガールズ”の明暗は…〉から続く高市早苗首相（64）の人気を追い風に、来年1月の解散説が急浮上している永田町。全国289選挙区の中でも、自民が威信をかけて奪還を目指しているのが北海道11区（帯広市など）だ。「もともとこの地域は、自民党内でも保守派の論客として知られた故・中川昭一氏の選挙区。中川家