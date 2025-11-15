古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。本記事では、〈国際的緊張を背景に生まれた「応神新体制」という「軍事連合政権」の正体…中国史書に書かれた倭の五王の思惑〉に引き続き、「倭の五王」の正体について詳しくみていく。※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現