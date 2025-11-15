富山県黒部市では、コーヒーを淹れた後のかすを、台所の排水管に流すことを市民に呼びかけている。その理由は、国内で唯一導入している下水汚泥のバイオマス発電とリサイクルの仕組みにあった。「シリーズSDGsの実践者たち」の 第49回。【写真を見る】「コーヒーかすはそのまま下水へ流して」黒部市独自のバイオマス発電とリサイクルとは＜シリーズSDGsの実践者たち＞【調査情報デジタル】コーヒーかすを下水に流すだけでSDGs