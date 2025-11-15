ここしばらく、長年地元で愛されてきた老舗スーパーの閉店報道が相次いでいる。たとえばセブン＆アイ・ホールディングス傘下のイトーヨーカ堂は、構造改革の一環として、2025年2月末まで約2年間にわたって不採算店舗34店舗を立て続けに閉鎖。千葉・津田沼店や神奈川・綱島店などファンの多かった店舗では、最終営業日に別れをしのぶ客でごった返す姿がSNS上で投稿され、大いに関心を集めたことは記憶に新しい。そして今年に入り、