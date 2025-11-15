Plan・Do・Seeと富山銀行は、資本業務提携契約を締結した。両社は、富山県を中心とした北陸エリアなどでホテル・レストラン・ウェディング等ホスピタリティ事業などの多面的な展開を通じた、地域創生や活性化に向けた協業などを検討するほか、相互に人材交流や人材開発を行う。また、Plan・Do・Seeは富山銀行の議決権比率5％に相当する株式数を上限として取得する。富山銀行は第三者割当増資などで新株を発行しない。3月末時点の筆