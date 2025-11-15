「あの人がいるチームは、いつも成果が出る」――。そんな“頼られる存在”には強い共通点があります。それは、特別なスキルでもリーダーシップでもなく、日々のちょっとした習慣。本人は意識していなくても、その振る舞いによって自然と協力し合える空気が生まれているのです。400以上の組織やチームを見てきた組織開発の専門家が「誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること」をまとめた書籍『チームプレーの天才』（沢