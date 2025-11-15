［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム正GKの鈴木彩艶（パルマ）は怪我で日本代表への参加を辞退。２番手格の大迫敬介（サンフレッチェ広島）も天皇杯の準決勝が控えており不在――。GK陣は今シリーズ前までで１キャップの早川友基（鹿島アントラーズ）、初招集の小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）、追加招集で未デビューの野澤大志ブランドン（アントワープ）という、いつもとは異なる顔触