日本代表が11月14日、国際親善試合でガーナ代表と対戦。16分に南野拓実、60分に堂安律がゴールを奪い、２−０で快勝した。この日の舞台は、豊田スタジアム。愛知県豊田市出身の安藤智哉は75分から出場し、地元凱旋を果たした。J３の今治でプロデビューし、J２の大分を経て、今季からJ１の福岡に在籍する26歳のDFにとって、同地でプレーするのはキャリア初（今季のアウェー名古屋戦は最終節）だ。アディショナルタイムを含め