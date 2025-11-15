2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）の主人公となる豊臣秀吉の実弟・秀長（仲野太賀）。同作の時代考証を務める歴史学者・黒田基樹さんは「豊臣政権で秀長が果たした役割は、合戦のときに別編成軍の大将として活躍するだけではなかった」という――。※本稿は、黒田基樹『羽柴秀長の生涯秀吉を支えた「補佐役」の実像』（平凡社新書）の一部を再編集したものです。■大河ドラマ監修のため秀長の生涯をまとめた羽柴秀長につ