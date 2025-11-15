「ジートコヴァーの最後の女神たち」［著］カテジナ・トゥチコヴァーチェコ東部のジートコヴァーという地に、かつて「女神」と呼ばれる女性たちがいたという。薬草の知識と不思議な力を持つ女神たちは人々に治療を施し予言を与えてきたが、その存在は長く歴史に埋もれていた。そんな彼女たちの実像が膨大な文書によって明かされていく本作は、丹念に組まれた足場を一段一段登っていくような、スリルに満ち心地よく骨の折れる読