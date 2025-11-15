「アリ先生、おしゃべりなアリの世界をのぞく」［著］村上貴弘社会性を持つ生物は多く、人間もその一種である。それでも「個」より「群れ」で生きるアリには遠く及ばず、かけ離れた世界とはいえ、社会性とは何か？群衆で生きるとは何か？を改めて考えさせられる本だ。真社会性生物（集団中での分業や階級性が明確で、繁殖せず労働に特化した個体がいる）に分類されるアリだが、別種のアリの巣を乗っ取り「奴隷狩り」と呼ばれ