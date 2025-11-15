「ペンギンにさよならをいう方法」［著］ヘイゼル・プライアヴェロニカ・マクリーディ、85歳。ちょっと物忘れは出ているものの、通いの家政婦・アイリーンの手を借りながら、スコットランドのお屋敷に一人で暮らす資産家の女性である。彼女のお楽しみは、お茶とテレビの動物ドキュメンタリー。ある日、アデリーペンギンの研究センターが資金難に陥っていることを知り、遺産をペンギンに、と思いたつ。そうとなれば、実際に南