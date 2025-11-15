「百日と無限の夜」［著］谷崎由依「わたし」こと小説家の野原は、40代に入って第1子を妊娠し、7カ月半になるまで経過は順調だった。ところが突然、切迫早産の状態だと診断され、そのまま3カ月という入院生活に入ることになる。そうして彼女が否応（いやおう）なく直面する現実が小説を起動し、物語を複線化していく。まず、身体をめぐる物語として。入院して以降の野原にとって、自分の身体は自身のコントロールが及ばない