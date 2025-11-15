「ヤバい保険の経済学」［著］Ｌ・エイナヴ、Ａ・フィンケルスタイン、Ｒ・フィスマンいやはや呆気（あっけ）に取られてしまった。米国の大学で教える著者たちは、保険における逆選択の問題だけで一冊の本を書いてしまったのだから。逆選択とは、医療保険で言えば、不健康な者ばかりが保険に加入することで採算が取れなくなってしまう現象を指す。本書ではまず、保険がいかにこの逆選択の問題から逃れられないかということを示す