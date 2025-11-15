新型コロナワクチンをめぐり、接種が始まった2021年2月から現在にいたるまで、大手メディアでは接種を推奨する報道一色だった。一方、SNSでは効果の有無や安全性の問題について、当初から疑問を呈する意見も少なくなかった。しかし、実際のところ『コロナワクチンは効果があったのか』『国民の多くが接種するべきだったのか』などの検証を行なう動きは、現在に至るまでまったくないと言っても過言ではない。そのような状況が続いて