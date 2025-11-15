この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 長男に学校にうちわを持っていきたいと言われ、推しのうちわを渡した結果に11万いいね ミソ(@_miso_shiru_3)さんの投稿です。連日の暑さの中、お子さんが通う学校で、なにか暑