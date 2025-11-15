覆面パトカーといえば「クラウン」はもう古い!? 見分け方を解説幹線道路や高速道路などで、主に交通違反を取り締まる「覆面パトカー」。一般的に覆面パトカーといえばトヨタ「クラウン」のイメージ強いと思いますが、近年はその車種も多様化しています。交通違反をしているわけではないけど、できれば覆面パトカーの見分け方を知りたいという人もいるでしょう。【画像】「えっ…!?」 これが「覆面パトカーの見分け方」です！