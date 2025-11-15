ア・リーグのＭＶＰはＡ・ジャッジ外野手が２年連続３度目の受賞となり、ヤンキース史上最多に並んだ。昨年の満票と違って今季は１位票で４票、２０ポイントの差で、捕手＆両打ち選手としては史上最多の６０本塁打を放ち、１２５打点と合わせてリーグ２冠に輝きチームを２４年ぶりの地区優勝に導いたマリナーズのＣ・ローリーを振り切った。ローリーはＭＬＢ選手会が発表した選手間投票による「プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」