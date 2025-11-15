誰もが特殊詐欺の被害にあう可能性があるこの時代。女性セブンの名物ライター"オバ記者"こと野原広子氏の携帯電話にも、怪しげな電話がかかってきたという。オバ記者が、"詐欺電話"への心構えについてつづる。「警視庁捜査二課のイトウ」を騙る詐欺電話来たー！今朝、起き抜けに「警視庁捜査二課のイトウですけど、名古屋で起きた事件の捜査線上に野原広子さんの名前が挙がっています。心当たりはありませんか？」という電話を