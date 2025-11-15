突然ですが、「etc.」が何の略か知っていますか?社会人なら知っておきたい…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「etcetera（エトセトラ）〜など」でした！ビジネス文書などよく目にする「etc.」は、ラテン語の etcetera（エトセトラ）を略した表現で、意味は「その他」「〜など」です。英語では、列挙した項目の最後に付け加えて「このほかにも同様のものがある」というニュアンスを示す際に用いられます。但し、ビジネス