後継EVで方針転換日産は、『GT-R』の後継となる次世代EVの開発計画を見直している。2023年に発表したコンセプトカー『ハイパーフォース』をベースとする構想だったが、今では別の方向性を検討しているという。【画像】R35GT-R後継はEVではなくなる？ 次世代スーパーカーの将来はいかに【日産ハイパーフォース・コンセプトを詳しく見る】全30枚ハイパーフォースはR36世代GT-Rの姿を示す大胆かつ未来的なコンセプトカーだ。全固体