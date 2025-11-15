□に共通する漢字を入れると4つの言葉が完成するこのクイズ。意外とつまずいてしまう人も多いので、侮ってはいけませんよ。さて、あなたも早速挑戦してみましょう。Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「現」♡「現役」「現代」「表現」「実現」でした！※答えは複数ある場合があります。「実現」は、期待や計画が形になることを表す言葉。夢が