女優の新木優子が１３日、自身のインスタグラムを更新。夜景ショットを公開し、ファンを喜ばせた。新木は「”あらきあるき”ｉｎ札幌綺麗な夜景でした。大倉山展望台」と投稿し、写真をアップ。美しい夜景をバックに、振り向きながらカメラ目線で微笑を浮かべる姿を披露した。この投稿にファンからは「夜景も優子ちゃんも綺麗ですね」「プロポーズされたのかと」「夜景より輝いてますね」「一緒に夜景見たいよ〜」など