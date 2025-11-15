【ヨハネスブルク＝笹子美奈子】ケニア外務省は１２日、ロシアのウクライナ侵略に、ケニア国民２００人以上がロシア側の戦闘員として参戦していると発表した。ウクライナも７日、アフリカ３６か国から少なくとも１４３６人が参戦しているとの分析を示しており、多くが報酬の金銭目的でロシアの誘いに応じているとみられる。ケニア外務省によると、ロシアに渡った親族の消息を尋ねる問い合わせが多数寄せられ、政府が調査してい